दिल्ली थप्पड़ कांड: अरविंद केजरीवाल बोले- यह किसी के पिता जी का देश नहीं, आप ऐसे किसी को थप्पड़ नहीं मार सकते

अरविंद केजरीवाल पत्रकारों के सामने थप्पड़ कांड के पीड़ित युवक को लेकर आए। उन्होंने कहा, 'यह जो सड़क कुछ दिन पहले बनी हुई है, यह हाथ से उखड़ रही है। इस तरह की सड़क हमने आज तक दिल्ली में बनते नहीं देखी। देश के दूर-दराज के गांव के इलाकों में ऐसी सड़कें बनने के बारे में सुनते थे। दिल्ली देश की राजधानी है, हमने भी यहां दस साल सरकार चलाई है। हमारी सरकार में जो सड़कें बनती थीं, उनकी पांच-पांच साल गारंटी रहती थी। जाहिर तौर पर इसकी छानबीन होने चाहिए कि पैसा कहां तक गया है। दुख की बात यह है कि कल जब मंत्री प्रवेश वर्मा सड़क का मुआयना करने आए, तब उनके सामने लोगों ने जब सड़क की खराब गुणवत्ता दिखाई तो उन्होंने साहिब सिंह नाम के युवा को खींचकर थप्पड़ मारा। यह किसी के पिता जी का देश नहीं है, आप ऐसे किसी को भी थप्पड़ नहीं मार सकते।' इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी को लेकर भी विवादित बयान दिया।



पूरी सड़क हाथ से उखड़ रही है। आज तक दिल्ली में ऐसी घटिया सड़क नहीं बनी। कल इसी भ्रष्टाचार का वीडियो बनाने पर मंत्री प्रवेश वर्मा ने बौखला कर एक लड़के को थप्पड़ मारा।



तुम Gen Z को थप्पड़ मारोगे और Gen Z तुम्हारा साथ देगा? हमारी मांग है प्रवेश वर्मा को बर्खास्त करो, माफी मांगो, और… pic.twitter.com/f381WF1rCy — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) September 28, 2026