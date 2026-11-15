डीटीयू में इलेक्ट्रिक वाहन तकनीक पर कार्यशाला

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दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (डीटीयू) का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग 18 और 19 नवंबर को दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें इलेक्ट्रिक वाहनों की तकनीक पर मंथन होगा। कार्यशाला में सिमुलेशन और एचआईएल तकनीक की बढ़ती भूमिका पर चर्चा की जाएगी।

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