जामिया में झगड़े का बदला लेने दिल्ली जा रहे छह युवक गिरफ्तार

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दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी में हुए झगड़े का बदला लेने की कथित तैयारी कर रहे छह युवकों को सीआईए नूंह की टीम ने अवैध हथियारों सहित गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी हथियार लेकर दिल्ली जाने की फिराक में थे और किसी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। पुलिस प्रवक्ता कृष्ण कुमार ने बताया कि आरोपी गांव सलम्बा के रकबे में इकट्ठा हुए थे।

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