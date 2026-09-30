{"_id":"6abcc8aca2ede6f88b0d7b23","slug":"video-block-congress-workers-conference-held-at-nuh-patel-vatika-2026-09-30","type":"video","status":"publish","title_hn":"नूंह: पटेल वाटिका में ब्लॉक कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का हुआ आयोजन, ज्ञानेश कुमार पर बोले राज बब्बर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बुधवार को नूंह की पटेल वाटिका में ब्लॉक कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। जिसमें गुरुग्राम से कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी रहे राज बब्बर ने शिरकत कर कार्यकर्ताओं को सम्बोधित किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि भाजपा पार्टी के साथ मिलकर चुनाव आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेश कुमार ने वोट चोरी करने का काम किया जिसे जल्द ही अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।

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