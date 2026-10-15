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नूंह में दूसरे के नाम पर लिया 68 हजार का लोन, आरोपी गिरफ्तार

Thu, 15 Oct 2026 09:45 PM IST
Digvijay Singh
Digvijay Singh Digvijay Singh
Updated Thu, 15 Oct 2026 09:45 PM IST
Loan of 68000 taken in someone else name in Nuh accused arrested
नूंह से साइबर थाना पुलिस ने दूसरे व्यक्ति के नाम पर फर्जी तरीके से लोन लेकर रकम अपने बैंक खाते में ट्रांसफर करवाने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान नूंह की मदीना कॉलोनी निवासी नसीम अहमद पुत्र अली मौहम्मद के रूप में हुई है। पुलिस को आरोपी के बैंक खाते में 933 ट्रांजेक्शन होने की जानकारी मिली है, जिनकी जांच की जा रही है। पुलिस के अनुसार, घासेड़ा निवासी नसीम असद ने शिकायत दी थी कि 15 सितंबर 2026 को उसे एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज से मैसेज मिला, जिसमें उसके नाम पर चल रहे लोन खाते में 1,65,944 रुपये बकाया बताए गए। शिकायतकर्ता ने कहा कि उसने कोई लोन नहीं लिया था।
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