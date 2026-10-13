सरपंच बना शैतान: राशन कार्ड ठीक कराने आई महिला संग गजेंद्र ने किया गंदा काम, अन्न के लिए महिला ने गंवाई अस्मत

'गजेंद्र ने किया मेरे संग गंदा काम'

पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया कि वर्ष 2023 में राशन कार्ड ठीक कराने के सिलसिले में वह सरपंच देवी के संपर्क में आई थी। आरोप है कि सरपंच अपने साथी गजेंद्र के साथ उसे सुनसान जगह पर ले गया, जहां नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। इसके बाद अश्लील वीडियो के नाम पर उसे ब्लैकमेल किया जाने लगा।