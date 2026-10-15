नूंह में मुठभेड़ में 45 मुकदमों के आरोपी गौ-तस्कर की मौत, मेडिकल कॉलेज में धरना

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नूंह में रोजका मेव थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह गांव भीरावटी के नजदीक पुलिस मुठभेड़ में वांछित गौ-तस्कर शाहिद उर्फ आडवाणी (37) की गोली लगने से मौत हो गई, जबकि उसके दो साथी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने घटनास्थल से थार गाड़ी, दो गोवंश, एक देसी बंदूक और कारतूस बरामद किए हैं। वहीं, मुठभेड़ को लेकर मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने सवाल उठाते हुए नल्हड़ मेडिकल कॉलेज में धरना दिया और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

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