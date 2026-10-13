नूंह में भाजपा महिला मोर्चा का प्रदर्शन, राहुल गांधी का पुतला फूंका

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नूंह में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के प्रोफेसर एवं कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल अकोइजम से जुड़े छात्राओं के कथित यौन उत्पीड़न मामले को लेकर नूंह में भाजपा महिला मोर्चा ने कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष गोल्डी शर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मार्च निकालकर राहुल गांधी का पुतला फूंका और मामले में जवाबदेही तय कर उचित कार्रवाई की मांग की।

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