कार्तिकेय शर्मा बोले-विकसित भारत के संकल्प में हर जिले और गांव की भूमिका अहम

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पुलिस लाइन नूंह के परेड ग्राउंड में बुधवार को सेवा संकल्प अभियान के तहत विकसित भारत संकल्प सभा एवं सेवा ज्योति यात्रा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष देश के लिए गौरवशाली अध्याय हैं। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य तभी पूरा होगा, जब हर नागरिक राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाएगा। कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि सरकार ने मातृशक्ति, युवा, किसान और गरीबों के सशक्तीकरण को प्राथमिकता देते हुए विकास की दिशा में कार्य किया है। उन्होंने युवाओं से आधुनिक तकनीक और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर नौकरी मांगने वाले नहीं, बल्कि नौकरी देने वाले बनने का आह्वान किया।

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