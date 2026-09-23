Nuh Accident: अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर; सड़क हादसे में तीन मासूमों सहित पति की मौत, पत्नी की हालत नाजुक
अमर उजाला नेटवर्क, नूंह Published by: Vijay Singh Pundir Updated Wed, 23 Sep 2026 11:16 AM IST
विज्ञापन
नूंह जिले में एक भीषण सड़क हादसे में चार लोगों की मौत गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, एक अज्ञात वाहन ने तेज गति से आकर उन्हें टक्कर मार दी। तीन मासूम बच्चों सहित पति की मौत हो गई। इस हादसे में पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई है और उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। हादसा वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गया है। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ।
विज्ञापन