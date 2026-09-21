{"_id":"6ab15ab4a62b8bee5604019d","slug":"video-two-drug-smugglers-arrested-with-2125-kg-of-heroin-2026-09-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"2.125 किलो हेरोइन के साथ दो नशा तस्कर गिरफ्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नशा मुक्ति अभियान के तहत तावडू सीआईए ने कार्रवाई करते हुए दो नशा तस्करों को 2 किलो 125 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। बरामद हेरोइन की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 4 करोड़ 30 लाख रुपये बताई गई है। आरोपियों की पहचान अरबाज पुत्र हाकमदीन निवासी नानुका, नूंह और सलीम पुत्र कमरुदीन निवासी खेड़ी, जिला खैरथल, राजस्थान के रूप में हुई है।

... और पढ़ें