Nuh News: दिल्ली कूच की तैयारी में जुटे पिनगवां के कांग्रेसी

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पिनगवां। पिनगवां ब्लॉक में शनिवार को कांग्रेस की मासिक समीक्षा बैठक ब्लॉक अध्यक्ष मुबारिक मलिक की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों, चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और राहुल गांधी के समर्थन में दिल्ली में प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को लेकर चर्चा की गई। कार्यकर्ताओं ने दिल्ली कूच की तैयारी करने का संकल्प लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में प्रस्तावित प्रदर्शन को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की जा रही है। बैठक में पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष साकिर, अख्तर हुसैन काटपुरी, सलीम कुरैशी, अम्मू और मुस्ताग मौजूद रहे। संवाद