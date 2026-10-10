फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Nuh News ›   Congress workers from Pingawan gearing up for the march to Delhi.

Nuh News: दिल्ली कूच की तैयारी में जुटे पिनगवां के कांग्रेसी

Sat, 10 Oct 2026 07:09 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 07:09 PM IST
विज्ञापन
पिनगवां। पिनगवां ब्लॉक में शनिवार को कांग्रेस की मासिक समीक्षा बैठक ब्लॉक अध्यक्ष मुबारिक मलिक की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों, चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और राहुल गांधी के समर्थन में दिल्ली में प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को लेकर चर्चा की गई। कार्यकर्ताओं ने दिल्ली कूच की तैयारी करने का संकल्प लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में प्रस्तावित प्रदर्शन को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की जा रही है। बैठक में पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष साकिर, अख्तर हुसैन काटपुरी, सलीम कुरैशी, अम्मू और मुस्ताग मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed