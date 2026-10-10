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Hindi News ›   Delhi NCR ›   Nuh News ›   Tauru resonates with the sacred light of Maharshi Valmiki; welcomed with a shower of flowers amidst resounding chants.

Nuh News: महर्षि वाल्मीकि की पावन ज्योति से गूंजा तावड़ू, जयघोष के बीच पुष्पवर्षा से हुआ स्वागत

Sat, 10 Oct 2026 06:59 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 06:59 PM IST
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Tauru resonates with the sacred light of Maharshi Valmiki; welcomed with a shower of flowers amidst resounding chants.
ढोल-नगाड़ों के साथ महर्षि वाल्मीकि की पावन ज्योति यात्रा निकालते श्रद्धालु।
तावड़ू। महर्षि वाल्मीकि राम तीर्थ स्थल अमृतसर से लाई गई पावन ज्योति का शनिवार को तावड़ू में श्रद्धा और उल्लास के साथ भव्य स्वागत किया गया। ढोल-नगाड़ों की गूंज और ‘जय महर्षि वाल्मीकि’ के जयघोष से शहर का वातावरण भक्तिमय हो गया। विभिन्न चौक-चौराहों से निकली रथयात्रा के दौरान श्रद्धालुओं ने पावन ज्योति के दर्शन कर पुष्पवर्षा की।
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मोहम्मदपुर रोड स्थित सैनीपुरा से शुरू हुई रथयात्रा वैष्णो माता मंदिर होते हुए विजय चौक पहुंची। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु यात्रा में शामिल हुए।
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शहर के वरिष्ठ समाजसेवी डा. आर.पी. शर्मा ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि की रामायण युगों से समाज को सत्य, मर्यादा, त्याग और कर्तव्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती आ रही है।
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इस दौरान टेकचंद सैनी, डॉ. आरपी शर्मा, मुनेश फौजी, मार्केट कमेटी के वाइस चेयरमैन प्रेम सैनी, भाजपा नेता धर्मेंद्र भारद्वाज, बाबूराम सैनी, आदर्श गर्ग, रामेश्वर सूंध, रामनिवास जांगड़ा, रवि शर्मा, सुरेंद्र चुघ, नैनसुख सैनी, मोनी मनोचा सहित अनेक गणमान्य लोग और श्रद्धालु मौजूद रहे। संवाद
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