नूंह के रोजका मेव में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, 600 किलोग्राम अनुपयुक्त पनीर नष्ट

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रोजका मेव पुलिस ने जांच के दौरान एक पिकअप गाड़ी को रोका था। गाड़ी में ड्रमों में करीब 500 किलो खुला पनीर भरा हुआ था। सूचना मिलने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी विकास जागलान टीम के साथ मौके पर पहुंचे और पनीर की जांच की। पनीर मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त पाए जाने पर उसे गड्ढा खोदकर जमींदोज कर दिया गया। पूछताछ में वाहन चालक ने बताया कि पनीर को गुरुग्राम के अलग-अलग खाद्य कारोबारियों को सप्लाई करने के लिए ले जाया जा रहा था। इसी दौरान दूसरे ईको वाहन से तीन डिब्बों में भरा करीब 100 किलो पनीर भी पकड़ा गया। यह वाहन भी वाजिदपुर निवासी का बताया गया और पनीर गुरुग्राम ले जाया जा रहा था। जांच के बाद इस पनीर को भी मौके पर ही नष्ट कर दिया गया।

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