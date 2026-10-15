{"_id":"6ad09cd7befa2d0b500c6a1a","slug":"video-yellow-weather-alert-for-rain-in-noida-2026-10-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"नोएडा में मौसम का येलो अलर्ट: कई इलाकों में तेज बारिश, तापमान में आई गिरावट; देखें रिपोर्ट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शहर में बृहस्पतिवार सुबह से मौसम ने करवट ले ली। सुबह हल्की बूंदाबांदी शुरू होने के साथ ही आसमान में काले बादल छा गए। मौसम में आए बदलाव से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार, बृहस्पतिवार को जिले का अधिकतम तापमान 25 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं, बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। सुबह से आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बूंदाबांदी के कारण मौसम सुहावना हो गया। बारिश की संभावना को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम में बदलाव के चलते दिनभर बादल छाए रहने और बारिश होने की संभावना बनी हुई है।

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