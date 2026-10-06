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वीडियो: नोएडा एक्सप्रेसवे पर चलती बस धू-धूकर जली, दमकल विभाग ने पाया आग पर काबू; जानें क्या कहा

अनुज कुमार

Updated Tue, 06 Oct 2026 06:40 PM IST Updated Tue, 06 Oct 2026 06:40 PM IST







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एडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर सेक्टर 148 मेट्रो स्टेशन के पास एक चलती स्लीपर बस में आग लग गई। दमकल कर्मियों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। एडिशनल डीसीपी अभय कुमार मिश्रा ने इस घटना की जानकारी दी। ... और पढ़ें

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