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वीडियो: सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी के खिलाफ केस, सनातन धर्म की भावनाएं आहत करने का आरोप

अनुज कुमार

Updated Sat, 24 Oct 2026 07:22 PM IST Updated Sat, 24 Oct 2026 07:22 PM IST







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दिल्ली में हुए एक सार्वजनिक कार्यक्रम में हिंदू देवी-देवताओं और सनातन धर्म की मान्यताओं से जुड़ी प्रतिज्ञाएं दोहराने के आरोप में सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी के खिलाफ थाना दादरी में प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह प्राथमिकी गौ रक्षा हिन्दू दल के संस्थापक अध्यक्ष वेद नागर की तहरीर पर शुक्रवार को हुई है। ... और पढ़ें

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