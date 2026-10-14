{"_id":"6acfc35250282630690a5501","slug":"video-staging-of-ramlila-at-ramlila-ground-of-adarsh-primary-school-noida-sector-12-2026-10-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"नोएडा सेक्टर-12 स्थित आदर्श प्राथमिक विद्यालय के रामलीला मैदान में रामलीला का मंचन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नोएडा सेक्टर-12 स्थित आदर्श प्राथमिक विद्यालय के रामलीला मैदान में बुधवार को श्री बजरंग रामलीला संचालिका ट्रस्ट की ओर से रामलीला का मंचन किया गया। इसमें अहिल्या उद्धार, जनकपुरी में श्रीराम और लक्ष्मण के स्वागत, नगर भ्रमण, पुष्प वाटिका और माता गौरी पूजन के प्रसंगों का मंचन हुआ। कथा के अनुसार, गुरु विश्वामित्र के साथ श्रीराम और लक्ष्मण जनकपुरी पहुंचे। यहां राजा जनक ने दोनों भाइयों का स्वागत किया। इसके बाद श्रीराम और लक्ष्मण के नगर भ्रमण का प्रसंग दिखाया गया। पुष्प वाटिका में श्रीराम और माता सीता के मिलन का दृश्य प्रस्तुत किया गया। वहीं, माता गौरी पूजन के प्रसंग में माता सीता ने पूजा-अर्चना की। रामलीला के इन प्रसंगों को देखने के लिए दर्शक मौजूद रहे।

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