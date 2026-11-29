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- डायल-112 के रिस्पॉन्स टाइम में सुधार के दिए निर्देशनोएडा। गौतमबुद्धनगर के नए पुलिस कमिश्नर जे. रविन्दर गौड ने जिले की पुलिस व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए थानों का औचक निरीक्षण शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में शनिवार रात उन्होंने फेज-2 थाने पहुंचकर विभिन्न शाखाओं की कार्यप्रणाली को परखा। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पुलिसकर्मियों को निर्देश दिया कि थाने में आने वाले किसी भी फरियादी को परेशानी न हो। सभी शिकायतों को गंभीरता से सुनकर उनका समयबद्ध और प्रभावी निस्तारण किया जाए। उन्होंने थाना कार्यालय, कंप्यूटर कक्ष, सीसीटीएनएस, साइबर हेल्प डेस्क और महिला हेल्प डेस्क का जायजा लिया। मुकदमों से जुड़े दस्तावेज और ऑनलाइन डाटा फीडिंग की स्थिति की भी उन्होंने पूरी जानकारी ली।