Noida News: मतदान केंद्रों का किया निरीक्षण
नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 29 Nov 2026 09:50 PM IST
Updated Sun, 29 Nov 2026 09:50 PM IST
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ग्रेटर नोएडा। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम-2027 के तहत रविवार को जिले में चौथा विशेष अभियान दिवस आयोजित किया गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने नोएडा के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर बीएलओ की उपस्थिति और मतदाताओं की सहभागिता देखी। उन्होंने आरडब्ल्यूए, एओए पदाधिकारियों और नागरिकों से भी संवाद किया। 28 नवंबर को प्रदेश में रिकॉर्ड 7.15 लाख फॉर्म-6 प्राप्त हुए। अभियान का उद्देश्य हर पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल करना है। दावा और आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तिथि 16 दिसंबर है। नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 और विवरण संशोधन के लिए फॉर्म-8 भर सकते हैं। ब्यूरो