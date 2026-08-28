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नोएडा मेट्रो यात्रियों को राहत: सेक्टर-52 और 51 स्टेशन के बीच स्काईवॉक खुला, आसान हुआ आवागमन

नोएडा ब्यूरो

Updated Fri, 28 Aug 2026 04:26 PM IST Updated Fri, 28 Aug 2026 04:26 PM IST







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रक्षाबंधन के मौके पर नोएडा प्राधिकरण ने सेक्टर-52 ब्लू लाइन और सेक्टर-51 एक्वा लाइन मेट्रो स्टेशन के बीच बने स्काईवॉक को ट्रायल के तौर पर यात्रियों के लिए खोल दिया। यात्रियों ने कहा कि स्काईवॉक शुरू होने से दोनों मेट्रो स्टेशनों के बीच आवागमन अब पहले से ज्यादा सुगम हो गया है। ... और पढ़ें

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