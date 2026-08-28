Noida News: 108 व्यंजनों का लगाया भोग
नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 06:06 PM IST
Updated Fri, 28 Aug 2026 06:06 PM IST
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नोएडा (संवाद)। इस्कॉन में शुक्रवार को बलराम का जन्मोत्सव मनाया गया। करीब 1500 भक्तों ने हिस्सा लिया। सुबह 11 बजे भजन-कीर्तन के साथ कार्यक्रम शुरू हुआ। इसके बाद श्रीकृष्ण-बलराम का दूध, दही, शहद, घी, फलों के रस और पुष्पों से अभिषेक किया गया। भगवान बलराम को नए वस्त्र पहनाकर विशेष शृंगार किया गया। इस अवसर पर भगवान को प्रिय वारुणी का भोग अर्पित किया गया। इसके अलावा देश-विदेश के व्यंजनों समेत 108 से अधिक प्रकार के पकवानों का भोग लगाया गया।
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