Noida News: बॉक्सिंग-कुश्ती प्रतियोगिता 29 अगस्त को
नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 06:06 PM IST
Updated Fri, 28 Aug 2026 06:06 PM IST
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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 29 अगस्त को ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर स्थित मलकपुर स्टेडियम में जिला स्तरीय बॉक्सिंग और कुश्ती प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। जिसमें बालक और बालिका वर्ग के खिलाड़ी हिस्सा ले सकेंगे। प्रभारी जिला क्रीड़ा अधिकारी डॉ. परवेज अली ने बताया कि प्रतियोगिताएं सुबह नौ बजे से शुरू होंगी। यह आयोजन हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। खिलाड़ियों को जन्म प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है। प्रमाण पत्र की छायाप्रति संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य से प्रमाणित होनी चाहिए।
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