Noida News: बलराम जयंती में पहुंचे 2000 श्रद्धालु
नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 05:58 PM IST
Updated Fri, 28 Aug 2026 05:58 PM IST
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नोएडा (संवाद)। सेक्टर-121 स्थित जगन्नाथ मंदिर में शुक्रवार को भगवान बलराम का जन्मोत्सव, रक्षाबंधन पर्व और झूलन यात्रा श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। तीनों पर्व एक साथ होने के चलते मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ रही। दिनभर में करीब 2000 श्रद्धालु दर्शन और पूजा-अर्चना के लिए पहुंचे। शाम 7:30 बजे आरती के बाद भगवान मदन मोहन, देवीश्री और भू देवी को पारंपरिक रूप से झूला झुलाया गया। इसके साथ ही कई दिनों से चल रही झूलन यात्रा का विधिवत समापन हुआ।
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