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नोएडा में दिखेगा काशी-अयोध्या जैसा नजारा: 21 हजार दीपों से रोशन होगा यमुना तट, काशी के आचार्य करेंगे महाआरती

Vijay Singh Pundir

Updated Fri, 06 Nov 2026 04:27 PM IST Updated Fri, 06 Nov 2026 04:27 PM IST







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नोएडा के सेक्टर-94 स्थित यमुना तट पर शनिवार शाम सात नवंबर को पहली बार ‘श्री यमुना सनातन ज्योति महासंगम-2026’ का आयोजन होगा। कार्यक्रम में 21 हजार दीपों का सामूहिक दीपदान किया जाएगा। काशी से आए 11 वैदिक आचार्य मां यमुना की महाआरती करेंगे। ... और पढ़ें

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