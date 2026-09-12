ग्रेटर नोएडा में उल्लू के हमले से दहशत: सोसायटी के लोगों पर कर रहे हमला, घायल शख्स ने बताई अटैक की पूरी कहानी

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ग्रेनो वेस्ट की ला रेजीडेंशिया सोसायटी में उल्लू के हमले से निवासी घायल हो गया। निवासी बिजॉय ने बताया कि बुधवार को टावर-4 की पार्किंग से बाहर निकलते समय उल्लू ने उनके सिर पर दो बार हमला किया। नाखून लगने से सिर में चोट लग गई और खून निकलने लगा। उन्होंने तुरंत जरूरी इंजेक्शन लगवाए। बिजॉय के मुताबिक उल्लू काफी समय से सोसायटी में है और पहले भी लोगों पर हमला कर चुका है। वन विभाग से शिकायत कर समस्या के समाधान की मांग की गई है। वहीं निवासियो ने बताया कि सोसायटी में पिछले दो हफ्ते से तीन चार लोगों पर पक्षी उल्लू ने सिर में रात को कई बार हमला किया है। इन उल्लू को सोसायटी में कई बार लोगों की बालकनी में देखा गया है, अब सोसायटी में आतंक का माहौल है।

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