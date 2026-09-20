{"_id":"6aafce7a7eec13753a002e4b","slug":"video-protest-at-collectorate-on-october-2-against-ugc-2026-09-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"यूजीसी के विरोध में दो अक्तूबर को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आरक्षण व्यवस्था में संशोधन और यूजीसी के नए प्रावधानों को वापस लेने की मांग को लेकर सवर्ण समाज के 50 से अधिक संगठन एक मंच पर आकर आंदोलन करेंगे। दो अक्तूबर को कलेक्ट्रेट पर धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। इसमें जिलेभर से हजारों लोगों के शामिल होने का दावा किया गया है। मंच के संयोजक कपिल शर्मा ने रविवार को ग्रेटर नोएडा में एक पत्रकार वार्ता में इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आरक्षण व्यवस्था में संशोधन कर इसका आधार केवल जाति के बजाय आर्थिक स्थिति को बनाया जाना चाहिए।

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