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ग्रेनो वेस्ट में नंदा देवी डोली यात्रा में चोंफला नृत्य

Akash Dubey

Updated Sun, 20 Sep 2026 09:57 PM IST Updated Sun, 20 Sep 2026 09:57 PM IST







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हिमालय प्राइड सोसायटी में नंदा देवी डोली यात्रा कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में महिलाओं ने पहाड़ी रीति-रिवाजों के अनुसार चोंफला नृत्य प्रस्तुत किया। इससे उत्तराखंड की लोक संस्कृति की छटा बिखरी। ... और पढ़ें

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