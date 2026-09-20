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Hindi News ›   Video ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Chonphala dance during Nanda Devi Doli Yatra in Greater Noida West

ग्रेनो वेस्ट में नंदा देवी डोली यात्रा में चोंफला नृत्य

Sun, 20 Sep 2026 09:57 PM IST
Akash Dubey
Akash Dubey Akash Dubey
Updated Sun, 20 Sep 2026 09:57 PM IST
Chonphala dance during Nanda Devi Doli Yatra in Greater Noida West
हिमालय प्राइड सोसायटी में नंदा देवी डोली यात्रा कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में महिलाओं ने पहाड़ी रीति-रिवाजों के अनुसार चोंफला नृत्य प्रस्तुत किया। इससे उत्तराखंड की लोक संस्कृति की छटा बिखरी।
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