Noida News: घंघोला के 24 किसानों को मिलेगा छह फीसदी आबादी भूखंड
नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 09:55 PM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 09:55 PM IST
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ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने ग्राम घंघोला के 24 किसानों को बड़ी राहत दी है। प्राधिकरण ने इन किसानों को छह फीसदी विकसित आबादी भूखंड के लिए पात्र घोषित किया है। इस संबंध में प्राधिकरण के भूलेख विभाग ने सार्वजनिक सूचना जारी की है। सूचना में 15 दिनों के भीतर आपत्ति दर्ज कराने को कहा गया है। प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार, ग्राम घंघोला ग्रेटर नोएडा के अधिसूचित क्षेत्र में आता है। विस्थापित किसानों द्वारा प्राधिकरण में जमा किए गए अभिलेखों की विस्तृत जांच की गई। मुख्य कार्यकारी अधिकारी एनजी रवि कुमार के निर्देश पर पात्रता निर्धारित हुई है। जारी सूची में किसानों के खाता संख्या और गाटा संख्या का ब्योरा है। इसमें कुल क्षेत्रफल का विवरण भी दिया गया है। साथ ही, उसके सापेक्ष मिलने वाले छह फीसदी विकसित भूखंड का क्षेत्रफल भी शामिल है। ब्यूरो
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