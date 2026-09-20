मेंटेनेंस शुल्क घटा, फिर भी नहीं माने निवासी, ईको विलेज-1 में प्रदर्शन

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ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित सुपरटेक ईको विलेज-1 में मेंटेनेंस शुल्क को लेकर रविवार को निवासियों का गुस्सा फूट पड़ा। प्रबंधन की ओर से शुल्क 2.75 रुपये से घटाकर 2.50 रुपये प्रति वर्गफीट किए जाने के बावजूद निवासियों ने इसे स्वीकार नहीं किया है। निवासियों ने प्रदर्शन कर शुल्क को दो रुपये प्रति वर्गफीट करने की मांग की। आरोप है कि शुल्क से जुड़ा फैसला सभी निवासियों की सहमति के बिना लिया गया।

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