{"_id":"6aa7f4168c860bdfb70becd3","slug":"video-protest-against-stopping-of-chandrashekhar-azads-convoy-2026-09-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"ग्रेटर नोएडा: चंद्रशेखर आजाद के काफिले को रोकने का विरोध, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

ग्रेटर नोएडा: गोंडा में दिनेश साहनी की हत्या के बाद पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे नगीना सांसद एवं आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के काफिले को बाराबंकी में रोके जाने के विरोध में सोमवार को पार्टी और भीम आर्मी भारत एकता मिशन के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने, पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और एक करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता देने की भी मांग की गई।

... और पढ़ें