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Hindi News ›   Video ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   President Satpal Yadav had a Chhath Ghat constructed in memory of his mother gesture was appreciated by devotees In Noida

नोएडा में मां की स्मृति में अध्यक्ष सतपाल यादव ने कराया छठ घाट का निर्माण, श्रद्धालुओं ने की सराहना

Sun, 15 Nov 2026 11:30 PM IST
Digvijay Singh
Digvijay Singh Digvijay Singh
Updated Sun, 15 Nov 2026 11:30 PM IST
President Satpal Yadav had a Chhath Ghat constructed in memory of his mother gesture was appreciated by devotees In Noida
नोएडा के सेक्टर 71 स्थित जागृति अपार्टमेंट में इस वर्ष छठ महापर्व धूमधाम से मनाया गया। अपार्टमेंट के अध्यक्ष सतपाल यादव ने अपनी मां की स्मृति में यहां एक भव्य छठ घाट का निर्माण कराया है। मूल रूप से सेक्टर 73, सर्फाबाद, नोएडा के निवासी सतपाल यादव की अपनी मां के प्रति प्रेम और महापर्व छठ के प्रति गहरी आस्था और श्रद्धा इस निर्माण में साफ झलकती है। छठ पर्व के दौरान पूजा के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं ने उनके इस निस्वार्थ प्रयास की जमकर सराहना की। लोगों का कहना है कि छठ अब केवल पूर्वांचल का ही नहीं, बल्कि पूरे देश का महापर्व बन चुका है और ऐसे प्रयास सामुदायिक एकजुटता और श्रद्धा को और मजबूत करते हैं।
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