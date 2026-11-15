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नोएडा: अज्ञात वाहन की टक्कर से पैदल जा रहे व्यक्ति की मौत, चालक वाहन समेत मौके से फरार

Vijay Singh Pundir

Updated Sun, 15 Nov 2026 03:08 PM IST Updated Sun, 15 Nov 2026 03:08 PM IST







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थाना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में छपरौली मोड़ के पास एक्सप्रेसवे पर अज्ञात वाहन की टक्कर से पैदल जा रहे एक व्यक्ति की मौत हो गई। हादसे के बाद चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया। मृतक की पहचान पूर्वी दिल्ली के शकरपुर निवासी आशुतोष कुमार भगत (50) के रूप में हुई है। उनके भाई की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ... और पढ़ें

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