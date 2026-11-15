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नोएडा: ओखला झील का पानी होगा साफ, नक्षत्र वाटिका भी स्थापित होगी; जल शक्ति मंत्री ने प्लांट का किया उद्घाटन

Sun, 15 Nov 2026 02:41 PM IST
Vijay Singh Pundir अमर उजाला नेटवर्क, नोएडा
अमर उजाला नेटवर्क, नोएडा Published by: Vijay Singh Pundir Updated Sun, 15 Nov 2026 02:41 PM IST
सार

सिंचाई विभाग की तरफ से स्थापित किए गए प्लांट का रविवार को प्रदेश के जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने उद्घाटन किया। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बताया कि इस संयंत्र की स्थापना का मुख्य उद्देश्य झील के जल का प्रभावी शोधन एवं शुद्धिकरण सुनिश्चित करना है।

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UP's Jal Shakti Minister inaugurated a water purification plant at the Okhla Irrigation Barrage
यूपी के जल शक्ति मंत्री ने ओखला सिंचाई बैराज पर पानी साफ करने के प्लांट का किया उद्घाटन - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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दिल्ली-नोएडा के बीच कालिंदी कुंज के पास यूपी सिंचाई विभाग की ओखला झील का पानी साफ होगा। इसके लिए सिंचाई विभाग की तरफ से स्थापित किए गए प्लांट का रविवार को प्रदेश के जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने उद्घाटन किया। इसके साथ ही सिंचाई विभाग के परिसर में नक्षत्र वाटिका भी बनेगी। इस वाटिका में भी अलग-अलग नक्षत्रों के प्रतीक 27 प्रजातियों के पौधे मंत्री व विभाग के अधिकारियों ने लगाए।

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मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बताया कि इस संयंत्र की स्थापना का मुख्य उद्देश्य झील के जल का प्रभावी शोधन एवं शुद्धिकरण सुनिश्चित करना है। इसके संचालन से झील के पानी की गुणवत्ता में सुधार लाने, जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन तथा पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में सहायता मिलेगी। वहीं नक्षत्र वाटिका प्रकृति से जोड़ने का एक अभिनव प्रयास है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता के संवर्धन एवं हरित परिसर के विकास की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण पहल है। 
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मंत्री ने विभाग के अधिकारियों से जल संसाधनों के संरक्षण, जल की गुणवत्ता बनाए रखने तथा आधुनिक तकनीक के माध्यम से जल शोधन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के महत्व पर बल दिया। कार्यक्रम में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के प्रमुख सचिव अनिल गर्ग, मुख्य अभियंता (सज्जा एवं सामग्री प्रबंधन) उपेन्द्र सिंह, मुख्य अभियंता, यमुना संगठन दिनेश  सिंह समेत अन्य मौजूद रहे। 

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