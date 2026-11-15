{"_id":"6af97b94b144d6b3d50b2b4a","slug":"video-police-action-against-those-selling-liquor-illegally-2026-11-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"नोएडा: अवैध रूप से शराब बेचने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शराब के ठेके बंद होने के बाद अवैध रूप से शराब बेचने वालों के खिलाफ पुलिस ने अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई की है। अलग-अलग थाना क्षेत्रों में तीन दिन के दौरान अवैध शराब बिक्री के 18 मामलों में 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से करीब 159.6 लीटर देशी और अंग्रेजी शराब बरामद हुई है। पकड़े गए आरोपियों में कई ऐसे हैं, जो ठेके बंद होने के बाद राहगीरों, मजदूरों, ऑटो चालकों और कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों को अधिक कीमत पर शराब बेचते थे।

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