{"_id":"6af9762e23710c5b0f0a42bc","slug":"video-patients-are-arriving-at-hospitals-complaining-of-skin-infections-caused-by-pollution-2026-11-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"प्रदूषण का असर: सांस और आंखों के बाद अब त्वचा में संक्रमण की शिकायत लेकर पहुंच रहे मरीज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
प्रदूषण का असर: सांस और आंखों के बाद अब त्वचा में संक्रमण की शिकायत लेकर पहुंच रहे मरीज
जिले में बढ़ते वायु प्रदूषण का असर अब लोगों की त्वचा पर भी दिखाई देने लगा है। अभी तक सांस लेने में परेशानी, गले में खराश और आंखों में जलन की शिकायत लेकर मरीज अस्पताल पहुंच रहे थे, लेकिन अब त्वचा संबंधी समस्याएं भी बढ़ने लगी हैं। जिला अस्पताल में खुजली, त्वचा पर लाल चकत्ते और संक्रमण की शिकायत लेकर मरीज पहुंच रहे हैं।
जिला अस्पताल के त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉ. अभिषेक दुबे ने बताया कि प्रदूषण बढ़ने के साथ त्वचा संबंधी समस्याओं के मरीज भी सामने आ रहे हैं। प्रतिदिन करीब 20 से 25 मरीज त्वचा में संक्रमण और अन्य समस्याओं की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। प्रदूषण में मौजूद धूल और सूक्ष्म कण त्वचा के संपर्क में आने से जलन, खुजली और एलर्जी जैसी परेशानियां हो सकती हैं।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।