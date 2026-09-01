नोएडा की रीवा बरनवाल ने दिल्ली में जीता सोना

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नोएडा के सेक्टर-31 की रहने वाली रीवा बरनवाल ने दिल्ली स्टेट किड्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप पहला स्थान हासिल किया है। यह प्रतियोगिता दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित की गई थी जिसमें अंडर-10 बालिका वर्ग की 60 मीटर दौड़ में रीवा ने स्वर्ण पदक हासिल किया। रीवा सेक्टर-30 स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल की कक्षा 5वीं की छात्रा है।

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