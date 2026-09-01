Noida News: बैठक हुई लेकिन समस्याएं जस की तस

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ग्रेटर नोएडा। सेक्टर फाई-4 में 12 अगस्त को हुई बैठक के बाद भी समस्याओं का समाधान नहीं होने पर निवासियों में नाराजगी है। बैठक में सेक्टर की चहारदीवारी, बिजली, पानी, लावारिस पशुओं, यूटर्न बंद करने और व्यावसायिक गतिविधियों समेत कई मुद्दे उठाए गए थे। बैठक के बाद अथॉरिटी ने बैठक में लिए गए फैसलों और जिम्मेदार विभागों की जानकारी जारी की, लेकिन निवासियों का कहना है कि अब तक मौके पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है।सेक्टर निवासी राकेश शर्मा ने बताया कि बैठक में अधिकारियों के सामने सभी प्रमुख समस्याएं रखी गई थीं। इसके बाद उम्मीद थी कि संबंधित विभाग जल्द काम शुरू करेगा। लेकिन बैठक के बाद से अब तक कोई अधिकारी सेक्टर में समस्याओं का जायजा लेने नहीं पहुंचा है। उन्होंने कहा, कि बैठक में समस्याएं सुन ली गईं और बाद में फैसलों की जानकारी भी जारी कर दी गई, लेकिन उसके बाद कोई अधिकारी फोन या मैसेज तक नहीं करता। मौके पर देखने के लिए भी कोई नहीं आया। ऐसे में समस्याओं का समाधान कैसे होगा।