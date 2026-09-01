Noida News: साउंड बैरियर लगाने को आईं 5 एजेंसी

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नोएडा। अगाहपुर से एनएसईजेड सेक्टर-82 तक बने 4.5 किलोमीटर के भंगेल एलिवेटेड रोड पर साउंड बैरियर लगवाने के लिए नोएडा प्राधिकरण जल्द एजेंसी का चयन कर काम शुरू करवाएगा। प्राधिकरण की तरफ से पांचवीं बार जारी किए गए टेंडर में 5 एजेंसी आई हैं। लेकिन इनमें से तीन एजेंसी परीक्षण में बाहर हो गई हैं। बची दो एजेंसी में एक का चयन होना है। प्राधिकरण की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक साउंड बैरियर 18,81,63,000 रुपये की लागत से लगेंगे। एलिवेटेड रोड एलिवेटेड रोड अगाहपुर, सेक्टर-40, 49, 48, 107 बरौला, भंगेल गांव की आबादी के बीच से निकला है। ब्यूरो