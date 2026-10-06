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एशियन किकबॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए नोएडा की कशिश त्यागी भारतीय टीम में चयनित
नोएडा। भंगेल निवासी 21 वर्षीय कशिश त्यागी का कंबोडिया में 10 से 12 दिसंबर तक होने वाली एशियन किकबॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में चयन हुआ है। करीब 10 साल की उम्र से कराटे सीखने वाली कशिश ने चार साल पहले किकबॉक्सिंग शुरू की और जिला, राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर लगातार पदक जीते। वह कराटे में ब्लैक बेल्ट हैं और राष्ट्रीय स्तर पर कांस्य पदक जीत चुकी हैं। वर्ष 2026 में किकबॉक्सिंग की जिला, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक जीत चुकी कशिश वर्तमान में पत्रकारिता के तीसरे वर्ष की छात्रा हैं और रोज करीब पांच घंटे अभ्यास करती हैं। उनके पिता देशदीपक त्यागी कराटे प्रशिक्षक हैं, जबकि मां फिजियोथेरेपिस्ट हैं और कशिश की फिटनेस व खानपान का ध्यान रखती हैं।
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