नोएडा: अटिरा बैंक्वेट हॉल में आयोजित प्रेसवार्ता में दिव्य प्रेम सेवा मिशन हरिद्वार ने दी जानकारी

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नोएडा। सेक्टर-38 स्थित अटिरा बैंक्वेट हॉल में शुक्रवार को आयोजित प्रेसवार्ता में दिव्य प्रेम सेवा मिशन हरिद्वार ने गाजियाबाद के सनसिटी में 22 से 28 अक्टूबर तक होने वाले ‘जाणता राजा’ महानाट्य की जानकारी दी। छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित इस महानाट्य में 250 कलाकार सजीव मंचन करेंगे। प्रतिदिन शाम 4:30 बजे से चार घंटे तक चलने वाले मंचन में शिवाजी महाराज के जीवन, शौर्य और युद्ध कौशल को दिखाया जाएगा। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी किया जाएगा।

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