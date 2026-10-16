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Hindi News ›   Video ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Noida: In a press conference held on Friday at Atira Banquet Hall, Sector-38, Divya Prem Seva Mission Haridwar gave information about the 'Janata Raja' Mahanatya to be held from 22 to 28 October in Suncity, Ghaziabad.

नोएडा: अटिरा बैंक्वेट हॉल में आयोजित प्रेसवार्ता में दिव्य प्रेम सेवा मिशन हरिद्वार ने दी जानकारी

Fri, 16 Oct 2026 06:54 PM IST
Rahul Kumar Tiwari
Rahul Kumar Tiwari Rahul Kumar Tiwari
Updated Fri, 16 Oct 2026 06:54 PM IST
Noida: In a press conference held on Friday at Atira Banquet Hall, Sector-38, Divya Prem Seva Mission Haridwar gave information about the 'Janata Raja' Mahanatya to be held from 22 to 28 October in Suncity, Ghaziabad.
नोएडा। सेक्टर-38 स्थित अटिरा बैंक्वेट हॉल में शुक्रवार को आयोजित प्रेसवार्ता में दिव्य प्रेम सेवा मिशन हरिद्वार ने गाजियाबाद के सनसिटी में 22 से 28 अक्टूबर तक होने वाले ‘जाणता राजा’ महानाट्य की जानकारी दी। छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित इस महानाट्य में 250 कलाकार सजीव मंचन करेंगे। प्रतिदिन शाम 4:30 बजे से चार घंटे तक चलने वाले मंचन में शिवाजी महाराज के जीवन, शौर्य और युद्ध कौशल को दिखाया जाएगा। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी किया जाएगा।
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