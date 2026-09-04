{"_id":"6a9a8a23da6817070f02925b","slug":"video-foot-march-from-dadri-to-collectorate-in-greater-noida-in-protest-against-ugc-2026-09-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"ग्रेटर नोएडा: यूजीसी के विरोध में दादरी से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च, राष्ट्रपति के नाम देंगे ज्ञापन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

ग्रेटर नोएडा: यूजीसी के विरोध में दादरी से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च, राष्ट्रपति के नाम देंगे ज्ञापन

नोएडा ब्यूरो

Updated Fri, 04 Sep 2026 02:36 PM IST Updated Fri, 04 Sep 2026 02:36 PM IST

ग्रेटर नोएडा में स्वर्ण समाज के लोगों ने यूजीसी के विरोध में दादरी से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकालने की घोषणा की है। प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के प्रदेशाध्यक्ष पीताम्बर शर्मा ने जानकारी दी। ... और पढ़ें

विज्ञापन