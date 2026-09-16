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ग्रेटर नोएडा: जमीन अधिग्रहण कानून पर किसानों ने यीडा अफसरों से की बातचीत, राकेश टिकैत भी हुए शामिल

अनुज कुमार

Updated Wed, 16 Sep 2026 05:18 PM IST Updated Wed, 16 Sep 2026 05:18 PM IST







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नए जमीन अधिग्रहण कानून को लागू करने समेत मांगों को लेकर धरने पर बैठे किसानों के साथ यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ वार्ता की गई। यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत समेत किसानों ने बैठक में हिस्सा लिया। तीनों प्राधिकरणों से वार्ता के बाद यूनियन के पदाधिकारी बैठक करके विचार विमर्स करेंगे। उसके बाद कोई फैसला लिया जाएगा। ... और पढ़ें

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