{"_id":"6aa946eb7f1fcfdd7302fada","slug":"video-greater-noida-bhutan-sonam-praises-indian-education-system-2026-09-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"ग्रेटर नोएडा: भूटान की सोनम ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था की सराहना की, जानें क्या कहा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

समसारा द वर्ल्ड एकेडमी में मंगलवार को शिक्षा की गुणवत्ता को देखने के लिए भूटान का प्रतिनिधित्व मंडल पहुंचा। उन्होंने भारत की शिक्षा व्यवस्था की तारीफ की। भूटान की सोनम जांघमो ने कहा कि भारत में शिक्षा का दायरा काफी व्यापक है और बच्चों के पास अपनी रुचि व क्षमता के अनुसार आगे बढ़ने के कई विकल्प हैं। भूटान और भारत की शिक्षा व्यवस्था में कई समानताएं हैं, लेकिन दोनों देशों की अपनी अलग विशेषताएं भी हैं। भारत में विद्यार्थियों को अलग-अलग विषयों और क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए बड़ी संख्या में संस्थान और पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल ने भी पढ़ाई को पहले की तुलना में अधिक सुविधाजनक बनाया है। भारत के पास सुविधाएं काफी हैं।

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