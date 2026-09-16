गुरुग्राम के बाद ग्रेटर नोएडा में हिट एंड रन: दिल दहला देने वाला वीडियो आया सामने, कई फीट हवा में उछला युवक
हादसा ग्रेटर नोएडा के एक मूर्ति चौक पर हुआ। युवक सड़क पार कर रहा था। तभी एक तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी।टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि युवक कई फीट तक हवा में उछल गया। उसके पैर, हाथ, घुटने और रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ है। हादसे का खौफनाक वीडियो भी सामने आया है।
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एक मूर्ति चौक पर एक तेज रफ्तार कार ने सड़क पार कर रहे व्यक्ति को टक्कर मार दी। हादसे में व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके पैर, हाथ, घुटने और रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ है। हादसे का वीडियो अब सोशल मीडिया पर सामने आया है।
वहीं, बिसरख कोतवाली पुलिस का कहना है कि मामले में आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही हादसे में प्रयुक्त टाटा पंच कार को कब्जे में लेकर कोतवाली में दाखिल किया जा चुका है।
टक्कर से युवक कई फीट तक हवा में उछला
जानकारी के मुताबिक, 5 सितंबर की सुबह करीब 4:35 बजे एक व्यक्ति मूर्ति चौक के पास सड़क पार कर रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार से आई कार ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि युवक कई फीट तक हवा में उछल गया। टक्कर लगने के बाद व्यक्ति सड़क पर गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास मौजूद लोगों ने उसे उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। हादसे में उसके पैर, हाथ और घुटने के साथ रीढ़ की हड्डी में भी फ्रैक्चर हुआ है। उसका अस्पताल में उपचार चल रहा है।
घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। इसमें व्यक्ति को सड़क पार करते हुए और तेज गति से आ रही कार की चपेट में आते हुए देखा जा सकता है। हादसे के बाद कार चालक वाहन लेकर मौके से चला गया था।
प्रभारी निरीक्षक रंजीत सिंह का कहना है कि मामले में संबंधित आरोपी की गिरफ्तारी की जा चुकी है। घटना में प्रयुक्त टाटा पंच कार भी बरामद कर कब्जे में ले ली है।