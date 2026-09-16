गुरुग्राम के बाद ग्रेटर नोएडा में हिट एंड रन: दिल दहला देने वाला वीडियो आया सामने, कई फीट हवा में उछला युवक

टक्कर से युवक कई फीट तक हवा में उछला

जानकारी के मुताबिक, 5 सितंबर की सुबह करीब 4:35 बजे एक व्यक्ति मूर्ति चौक के पास सड़क पार कर रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार से आई कार ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि युवक कई फीट तक हवा में उछल गया। टक्कर लगने के बाद व्यक्ति सड़क पर गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास मौजूद लोगों ने उसे उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। हादसे में उसके पैर, हाथ और घुटने के साथ रीढ़ की हड्डी में भी फ्रैक्चर हुआ है। उसका अस्पताल में उपचार चल रहा है।