{"_id":"6aa9158ea881fa10d4031bd5","slug":"video-fire-breaks-out-in-truck-loaded-with-cylinders-on-noida-elevated-road-2026-09-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"नोएडा में टला बड़ा हादसा: एलिवेटेड रोड पर सिलिंडर भरे ट्रक में लगी आग, दमकल कर्मियों ने पाया काबू","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नोएडा के एलिवेटेड रोड पर एक एलपीजी सिलिंडर भरे ट्रक में आग लग गई। ट्रक में मौजूद सिलिंडर खाली बताए जा रहे थे। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। दमकलकर्मियों ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। इस घटना के कारण सड़क पर कुछ देर के लिए अफरातफरी का माहौल बन गया। हालांकि, आग पर जल्द नियंत्रण पा लेने से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ।

... और पढ़ें