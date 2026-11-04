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ग्रैप-2 के नियमों की अनदेखी: गौतमबुद्ध नगर में पराली जला रहे किसान, दिल्ली-एनसीआर की हवा खराब, देखें वीडियो
दिल्ली-एनसीआर की हवा पहले से ही खराब बनी हुई है और अब पड़ोसी राज्यों व सीमावर्ती इलाकों में जलने वाली पराली का धुआं दिल्ली समेत पूरे एनसीआर का दम घोंट रहा है। हवा की गुणवत्ता बिगड़ते ही ग्रेप-2 के सख्त प्रावधान लागू कर दिए गए हैं, लेकिन गौतमबुद्ध नगर जिला के रबूपुरा, जेवर बांगर, मुकीमपुर, सिवारा, अलाउद्दीन नगर और साबौता समेत अन्य गांवों में किसान सरेआम खेतों में पराली जला रहे हैं।
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