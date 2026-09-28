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Deputy Chief Minister Keshav Prasad Maurya addressing the UP International Trade Show held at the India Expo Centre & Mart in Greater Noida.
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ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आयोजित यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या संबोधित करते हुए
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