यूपी: ट्रेड शो में सहारनपुर के कलाकारों का जलवा, वैष्णवी नृत्यालय की कथक प्रस्तुति ने बांधा समां

सहारनपुर के कलाकारों की इस शानदार उपलब्धि पर उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री कुंवर बृजेश सिंह एवं सहारनपुर नगर के विधायक राजीव गुंबर ने कलाकारों और वैष्णवी नृत्यालय की निदेशक रंजना नेब को विशेष रूप से बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।



उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2026 का चौथा संस्करण 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आयोजित किया गया। इसका आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार एवं इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड के संयुक्त तत्वावधान में किया गया।



सहारनपुर के कलाकारों की इस प्रस्तुति ने एक बार फिर जिले की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा और शास्त्रीय नृत्य प्रतिभा को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। वैष्णवी नृत्यालय की इस प्रस्तुति ने दर्शकों के बीच भारतीय संस्कृति, कथक और श्रीराम की भक्ति का ऐसा सुंदर संगम प्रस्तुत किया, जिसे दर्शकों ने देर तक तालियों और ‘जय श्रीराम’ के उद्घोष के साथ सराहा।