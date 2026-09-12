अमर उजाला शिक्षक सम्मान: उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने 210 शिक्षकों को किया सम्मानित

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नोएडा के सेक्टर-125 में गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद के 210 शिक्षकों को शनिवार को अमर उजाला शिक्षक सम्मान से नवाजा गया। एमिटी विश्वविद्यालय के सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जहां उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी पहुंचे और प्रिय शिक्षकों को सम्मानित किया। शिक्षकों का चयन लगभग 95 हजार विद्यार्थियों के द्वारा किए गए मतदान के आधार पर किया गया था।

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